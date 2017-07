Madrid, Cristiano Ronaldo interrogato: "Non ho evaso le tasse"

Giornata delicata per Cristiano Ronaldo: il campione portoghese è stato interrogato al Tribunale di Pozuelo de Alarcon in merito alla presunta frode fiscale di cui è accusato. CR7 avrebbe nascosto 14,7 milioni di euro al Fisco spagnolo tra il 2011 e il 2014 e rischia una condanna che va dai 21 mesi ai 7 anni di carcere. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe risposto in modo piccato ad alcune domande: "Se non mi fossi chiamato così, oggi non sarei seduto qui".



In caso di rinvio a giudizio, si potrebbe riaprire anche la querelle con il Real Madrid: nelle scorse settimane Ronaldo aveva fatto filtrare la sua irritazione per questa "persecuzione" minacciando anche l'addio dai blancos. Il portoghese ha saltato la prevista conferenza stampa al termine dell'interrogatorio lasciando la parola agli avvocati: "Cristiano ha detto tutto quello che doveva dire, è andato tutto bene come previsto".



Successivamente, ha rilasciato una nota ufficiale: "Il Tesoro conosce in dettaglio tutti i miei redditi perché sono quelli che ho dichiarato, non ho mai nascosto nulla né avevo intenzione di evadere le tasse. Chi mi conosce, sa che chiedo ai miei dipendenti di pagare tutto in modo corretto: penso che sia un obbligo di tutti". CR7 continua: "Quando ho firmato per il Real, non ho creato una struttura ad hoc per gestire i miei diritti d'immagine ma ho continuato ad usare quella che avevo in Inghilterra, dichiarato legale e legittima dal Ministro del Tesoro britannico". Infine: "Credo nella giustizia e nella speranza di una sentenza giusta. Non farò ulteriori commenti sulla vicenda".