Lumezzane, Fiory arrestato in campo per stalking

Allenamento shock per Gianmarco Fiory, portiere del Lumezzane (che milita nel girone B di Lega Pro): giovedì, infatti, il 26enne è stato prelevato sul campo sportivo Rossaghe dalle forze dell'ordine e portato a Ischia dove sconterà gli arresti domiciliari per stalking.



Fiory era stato denunciato dalla ex fidanzata e aveva già subìto un provvedimento restrittivo da parte del Gip di Pavia, che gli imponeva di starle lontano a causa di ripetuti messaggi, telefonate e molestie varie. Il portiere, da due mesi al Lumezzane, non avendo rispettato l'ordinanza, è stato quindi arrestato e condotto ai domiciliari.