Luis Enrique pizzica un giornalista addormentato: "Sveglia!"

Momenti divertenti durante la conferenza stampa successiva al 4-2 sul Valencia del tecnico del Barcellona, che sorprende un reporter assopito sulla sedia e lo sveglia. Poi però non riesce più a proseguire... Mentre si accingeva a rispondere alla prima domanda, Luis Enrique ha 'pizzicato' in preda al sonno un corrispondente della statunitense 'Cbs News' e ha commentato: "Non mi è mai successa una cosa del genere, evidentemente devo essere proprio noioso... Buongiorno! Come va?" e giù risate. "Molto bene - ha proseguito il tecnico senza riuscire a smettere di ridere - Non credo di avere molto altro da dire... Buongiorno eh". Poi un altro giornalista prova a fargli una domanda, ma lo spagnolo lo ferma: "Aspetta, aspetta, ora non posso proprio", altra pausa. "Cavolo, lo so che la conferenza del capo è noiosa, ma questa proprio...".