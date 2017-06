Lugano ko, Tramezzani porta la squadra in fabbrica all'alba

Paolo Tramezzani, ex vice di De Biasi sulla panchina della nazionale albanese e oggi allenatore del Lugano, ha deciso di dare un esempio alla propria squadra.

Stufo dei risultati deludenti dei suoi, è passato dalle ramanzine ai fatti e dopo la sconfitta contro il Thun (un pesante 5-2), l'ex difensore tra le altre di Inter e Atalanta, ha svegliato la squadra all'alba per portare tutti a far visita agli operai di una fabbrica di Govesco “per far vedere loro come la gente comune lavora e si suda i soldi”.

Finita la visita in fabbrica, tutti a Cornaredo per una seduta di allenamento: defaticante per chi ha giocato, lavoro aerobico per il resto del gruppo. Tutto deciso da Tramezzani in piena autonomia, come confermato anche dal presidente del club bianconero, Angelo Renzetti: "Non voglio immischiarmi, Tramezzani con la squadra può fare ciò che vuole".