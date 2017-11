Lucescu: "Il problema di Calhanoglu è stato scegliere la numero 10"

"Il problema di Calhanoglu è stato scegliere la numero 10: lui è un 8, voi italiani quando vedete il 10 vi aspettate sempre Platini. Ricordo i discorsi su Del Piero 9 e mezzo, figuriamoci Hakan...". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il ct della Turchia Mircea Lucescu dice la sua sul centrocampista del Milan (e della nazionale turca) che sta incontrando molte difficoltà nel nostro campionato.



"Era perfetto per la Bundesliga, dove poteva sfruttare grandi spazi - prosegue il tecnico 72enne - ma in Italia contro le difese chiuse non ha la giocata per cavarsela nello stretto. Però ha qualità. E non lo aiuta la squadra. Tutti nuovi: giocano male, vedo confusione".



Situazione completamente diversa all'Inter, allenata da Lucescu per alcuni mesi nel 1999: "Sapevo che Spalletti avrebbe fatto bene. E' uno che segue la sua strada e non devia. Sa dare fiducia ai giocatori e soprattutto sa farsi ascoltare. Il problema coi calciatori è che spesso non ascoltano, ma lui ripete le cose finché non ti entrano in testa, che tu voglia o no. Ci siamo affrontati tante volte quando era allo Zenit...".