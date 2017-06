Lotito: "Vittoria schiacciante dei tifosi della Lazio su quelli della Juve"

Il sogno di conquistare la Coppa Italia è svanito di fronte allo strapotere della Juventus ma il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto sottolineare la grande 'prestazione' dei supporter biancocelesti. "Un ringraziamento e un grande abbraccio a tutti i tifosi della Lazio e in particolar modo alla Curva che con la loro coreografia hanno vinto meritatamente, in modo schiacciante il confronto rispetto ai tifosi della Juve" si legge nella nota.



Il numero uno dei capitolini ha aggiunto: "I tifosi hanno applaudito i giocatori e la società con passione autentica e in modo composto nel rispetto delle regole anche dopo il termine della partita, facendo così sentire alla squadra e alla società tutto il loro affetto e il loro sostegno e consentendo di alleviare anche il risultato avuto".