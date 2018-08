Los Angeles Galaxy, Raiola schiaccia Ibrahimovic

Per qualche tifoso, Mino Raiola è un agente fin troppo pesante per calciatori e società. In questo particolare caso, probabilmente la penserà così anche Zlatan Ibrahimovic. Simpatico tweet dello svedese che ha pubblicato una foto di Raiola mentre sale sulla sua schiena in un momento di stretching a terra: "Quando il tuo procuratore ti spreme fino all'ultima goccia". Poi l'hashtag "numero 1": i due sono inseparabili, anche in allenamento...

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 agosto 2018