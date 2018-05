Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic: "Non possiamo andare avanti così"

L'inizio (splendida doppietta e rimonta vincente) aveva fatto pensare a un percorso da sogno ma la realtà dice che Zlatan Ibrahimovic sta faticando più del previsto in Mls. I Los Angeles Galaxy contro gli Houston Dynamo sono stati sconfitti per la terza volta di fila e la punta svedese, particolarmente nervosa, non è riuscita ad andare in gol.



Così l'attaccante ex Manchester United al termine dell'ennesimo ko ha strigliato i compagni, secondo quanto riporta Mls Soccer Italia: "Le cose sono due: o ci svegliamo tutti oppure continuiamo così. Ma se continuiamo così, io e la squadra non vogliamo le stesse cose. Non vogliamo vincere".



Da qui l'invito al gruppo per invertire in fretta la tendenza: "O mi sveglio e ci penso io, o ci svegliamo tutti". A nessuno piace perdere, soprattutto a uno come Ibrahimovic...