Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic: "I tifosi volevano Zlatan e gliel'ho dato"

Zlatan Ibrahimovic si conferma lo specialista dei debutti, come dimostra la doppietta segnata nell'esordio in MLS con i Los Angeles Galaxy: "Di solito accade sempre quando cambio maglia, non potevo deludere il pubblico, dovevo segnare per forza". Lo svedese racconta così le sensazioni provate nel derby contro il Los Angeles FC: "I tifosi girdavano 'vogliamo Zlatan, vogliamo Zlatan' così gliel'ho dato (ride, ndr)!".



Ibra poi ha raccontato com'è nato il primo gol: "Ho visto il portiere fuori dai pali e ho tirato. L'esultanza? Stavo pensando di risparmiare un po' di forze perché non so quanto avrei retto ma avevo troppa adrenalina, non è facile resistere quando si segna una rete del genere". Infine, sensazioni positive dal ginocchio operato: "Mi sono sentito bene, dopo gol così non posso proprio lamentarmi".