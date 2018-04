Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic: "Ho risposto alla chiamata del destino"

Prima lo sbarco da re a Los Angeles, poi l'allenamento con i nuovi compagni e infine la presentazione ufficiale dei Galaxy: giornata impegnativa ma emozionante per Zlatan Ibrahimovic. "Tutto ciò doveva accadere due anni fa, prima di andare al Manchester United la testa era già qui. In questi giorni ho sentito più i dirigenti mia moglie, il destino mi ha chiamato e io ho risposto. Mi sento come Benjamin Button: sono nato vecchio e morirò giovane, sto sempre meglio. Sono qui per vincere, il leone è affamato" le prime parole di Ibra.



Lo svedese ha parlato del suo stato di forma: "Negli ultimi due mesi ho fatto 6/7 gare ma non mi sentivo pronto, perciò ho fatto un passo indietro per riallenarmi. Sono qui per fare risultati, se non vinco vedo tutto come un fallimento. Sono qui per aiutare, per un minuto o in tutte le partite lo deciderà l'allenatore. La MLS ha grande potenziale, mi sento come un bambino che vuole le caramelle e le cerca".



Ibrahimovic ha un pensiero anche per Juventus e Milan: "Allegri sa cosa fare per vincere, Gattuso lo conosco come compagno: non devi spiegargli come vincere, sa come farlo, ha fame e ti stimola. Se dovessi andare in guerra, me lo porterei dietro: pochi sono lui. La mia carriera in Europa è stata fortunata, ho vinto 33 trofei giocando con grandi club e grandi giocatori".



Infine, sulla polemica Mondiale: "Ora penso ai Galaxy, non devo dimostrare niente a nessuno e nessuno ha bisogno di chiamare nessuno: se mi vogliono, sono qui".