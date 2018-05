Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic espulso con la VAR

Dopo le magie con cui ha iniziato la sua avventura americana, questa volta Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista ma in negativo: lo svedese è stato espulso nel finale di primo tempo della partita contro i Montreal Impact. Ibra è stato protagonista di uno schiaffo al difensore Michael Petrasso, che poco prima gli aveva pestato il piede, e poi è crollato a terra nonostante l'entità del gesto dell'attaccante non fosse così violento. L'arbitro ha riguardato l'azione alla VAR ed ha deciso di estrarre il cartellino rosso. Per sua fortuna, i Los Angeles Galaxy sono riusciti comunque a vincere grazie alla rete di Kamara a un quarto d'ora dalla fine.

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) 21 maggio 2018