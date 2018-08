Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic chiama al telefono il tifoso

Immaginate di rinnovare l'abbonamento della vostra squadra del cuore e sentirselo confermare al telefono dal giocatore più importante. Strano ma è cio che è successo ad Ernesto, tifoso dei Los Angeles Galaxy, come dimostrato dal video postato su Twitter dalla squadra: "Pronto, sono Zlatan Ibrahimovic. Ho sentito che hai rinnovato. Bravo, non ti deluderemo. Ti serve qualcos'altro? Ah vuoi vincere il campionato: va bene lo faremo, non preoccuparti". L'esperienza da centralinista è piaciuta tanto all'attaccante svedese che alla fine della chiamata ha chiesto: "Dai, passatemene un altro!".

#LAGalaxy Employee of the Month: @Ibra_official. 😂



The 🦁 hits the phone lines to thank Season Ticket Members for renewing in 2019: https://t.co/AChion65ce pic.twitter.com/DKCfeb6UYW