Los Angeles Galaxy, Ibra rifiuta di giocare sul campo sintetico

I Los Angeles Galaxy incassano la quarta sconfitta di fila, la qualificazione ai playoff diventa a rischio ma la cosa tocca solo relativamente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, si è rifiutato di scendere in campo nella trasferta contro i Seattle Sounders che poi hanno vinto 5-0: "Giocare sul campo sintetico è una vergogna, il calcio non è stato pensato per correre su quelle superfici. Solo una volta ho provato un terreno di gioco del genere, dieci minuti a Portland, ed è stata la peggior esperienza a livello di campo della mia carriera".



L'allenatore Schmid ha minimizzato: "Ha preferito non scendere in campo perché non era una partita da dentro fuori ma, se ricapitasse durante i playoff, sono sicuro che giocherebbe sul sintetico". Il problema è che la qualificazione ai playoff, a cui accedono le prime sei in classifica in MLS, si fa dura: i Galaxy sono quinti con 37 punti, gli stessi di Portland che però ha giocato tre squadre in meno mentre Seattle, settima a due punti di distanza dalla squadra di Ibra, ne ha giocate due in meno.