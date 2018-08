Los Angeles Galaxy, Ibra multato dalla Mls per la manata a un avversario

Zlatan Ibrahimovic punito con la prova tv. L'attaccante svedese dei Los Angeles Galxay è stato multato dalla Mls per aver messo le mani in faccia a Lee Nguyen durante il derby con il Los Angeles Football Club (finito 1-1).



Il regolamento del campionato statunitense vieta contatti di questo tipo: l'ex Manchester United non ha ricevuto la squalifica perché non dalle immagini non è chiara l'entità del gesto anche se la punta vietnamita, 'vittima' dell'ira di Ibra si è sfogato su twitter spiegato di un aver ricevuto uno schiaffo e non un buffetto...

Not too sure about the rules @MLS but I guess slapping other players is ok these days #mls #LAvLAFC https://t.co/exIzahgKBV — Lee Nguyen (@LeeNguyen24) 25 agosto 2018