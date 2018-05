Lokomotive Lipsia, saluto nazista: squadra sospesa, allenatori esonerati

"La Lokomotive Lipsia è sotto shock". Il titolo, col nome del club siglato, lo trovate così, identico, scritto in tedesco, sul sito ufficiale del club: non è il moderno Lipsia di Bundesliga che ha fatto fuori il Napoli dall'Europa League, ma quello storico caduto in disgrazia che ai tempi della Germania Est si qualificava spesso alle coppe europee. Oggi gioca in quarta serie ed è sotto shock per qualcosa che esula dai risultati del campo.



Una delle squadre giovanili, quella formata tra ragazzi nati tra il 2003 e il 2004, in piena età adolescenziale, l'ha fatta davvera grossa: ha posato per una foto che omaggiava Hitler, con tutti immortalati mentre si esibivano nel saluto nazista. Doveva girare su Whatsapp tra i ragazzi, l'ha vista un dirigente. Così il club ha preso subito provvedimenti sospendendo i ragazzi ed esonerando i due allenatori, Daniel H. e il suo vice Sebastian M. che è stato denunciato e non potrà mai più mettere piede nel centro sportivo.



"Siamo tutti scioccati - ha spiegato il presidente Thomas Löwe -. I ragazzi sanno che hanno commesso un errore gravissimo ma non vogliamo perderli umanamente, bensì riportarli sulla retta via. Le discriminazioni non appartengono né al nostro club né allo sport. Da noi giocano 250 giovani di 22 nazioni diverse e siamo fieri di ciò".