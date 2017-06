Lo Spartak Mosca di Massimo Carrera è campione di Russia

Italians do it better. Dopo Carlo Ancelotti alla guida Bayern, aspettando che Antonio Conte si laurei ufficialmente campione d'Inghilterra, un altro allenatore italiano festeggia la conquista di un titolo all'estero. Si tratta di Massimo Carrera, che ha riportato il titolo di campione di Russia nella bacheca dello Spartak Mosca 16 anni dopo l'ultima volta.

L'aritmetica certezza per la squadra di Carrera è arrivata davanti alla tv e a tre giornate dalla fine grazie alla sconfitta interna dello Zenit col Terek: lo Spartak, che sabato aveva battuto il Tomsk è in testa con 63 punti, a +10 sul Cska e a +11 sulla formazione allenata da Lucescu. Un successo storico per lo Spartak, campione per la 22esima volta nella sua storia, e una vera e propria impresa per Carrera, che era subentrato in corsa a settembre a Dmitri Alenichev dimessosi dopo il ko della squadra nei preliminari di Europa League.

La festa di Luiz Adriano