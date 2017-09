Lo sgarbo del Chelsea: Diego Costa rimane senza parcheggio

Nuovo particolare nel lungo scontro tra Diego Costa e il Chelsea. Stando a quanto scrive il Sun, i Blues avrebbero fatto uno sgarbo all'attaccante proibendogli a inizio estate di lasciare la propria auto nel parcheggio riservato ai giocatori della prima squadra: la punta brasiliana naturalizzata spagnola sarebbe stata invitata a lasciare la sua Range Rover nell'area dedicata alle formazioni giovanili. Un altro capitolo della guerra tra le parti con il giocatore che è rientrato a Londra dopo aver trascorso di fatto gli ultimi due mesi in Brasile per cercare di trovare una soluzione.



Intanto per i media inglesi il Besiktas avrebbe messo gli occhi sul 28enne e punta ad acquistare il centravanti nelle prossime ore (il mercato turco chiude l'8 settembre) anche se è difficile che l'affare possa andare in porto. Diego Costa vuole soltanto l'Atletico Madrid e potrebbe essere inserito dal Chelsea nell'operazione Griezmann.