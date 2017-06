Lo scultore del busto di CR7: "Nemmeno Gesù piaceva a tutti"

Il busto dedicato a CR7, presente nell'aeroporto di Madeira, intitolato proprio al portoghese del Real Madrid, ha fatto discutere e scatenato il web. In molti hanno messo infatti in dubbio, per usare un eufemismo, la qualità dell'opera. Le numerose critiche e ironie hanno spinto lo scultore che ha realizzato il busto a intervenire per difendere il suo lavoro. Emanuel Santos a Globo Esporte si è così espresso: "E 'impossibile accontentare greci e troiani: nemmeno Gesù non piaceva a tutti. Si tratta di una questione di gusto, non è così semplice come sembra".



L'artista ha poi tenuto a sottolineare: "Ho usato foto trovate su internet come fonte di ispirazione per il mio lavoro: le ho messe a fianco a me e ho iniziato a cimentarmi sul busto. Cristiano ha visto le foto che il fratello, mentre era con me, gli ha mandato, e posso dire che ciò che ha visto gli è piaciuto molto".



Il Pallone d'Oro ha voluto solo un piccolo aggiustamento: "Ha chiesto soltanto che gli venissero modificate delle rughe del viso nell'espressione che adotta prima della risata perché gli sembrava lo facessero sembrare più vecchio mentre, più leggere, gli danno un'aria più morbida e gioviale".