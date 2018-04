Livorno, Spinelli infuriato fa pesare i giocatori

La sconfitta per 1-0 nel derby contro l'Arezzo ha lasciato pesanti conseguenze sul Livorno: la squadra amaranto è ancora in corsa per la promozione in serie B (è seconda a un punto dal Siena capolista, il Pisa è terzo a -5) ma Aldo Spinelli non si accontenta. Secondo quanto riportato da Livorno 24, ieri mattina il presidente si è recato al Centro Sportivo di Tirrenia, ha riunito la squadra per poi redarguirla di scarso impegno.



Spinelli poi è andato oltre chiedendo a ogni giocatore di salire sulla bilancia per verificare il peso di ognuno, richiesta presa male da Daniele Vantaggiato e Luca Mazzoni: l'attaccante ha abbandonato l'allenamento, il portiere ha reagito per difendere il gruppo rischiando lo scontro fisico con il patron.



Nonostante i tentativi di mediazione del ds Foschi e dell'allenatore Protti (sempre più deciso a dimettersi), Spinelli ha poi deciso di mettere fuori rosa i due giocatori.