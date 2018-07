Liverpool, ufficiale Shaqiri: "Qui per vincere"

Dopo un positivo Mondiale con la Svizzera, nuova avventura per Xherdan Shaqiri: il Liverpool ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'esterno dallo Stoke City, non rivelata la cifra ma dovrebbe comunque aggirarsi sui 13 milioni di sterline (circa 17,2 milioni di euro). Stesso discorso per il contratto visto che i Reds hanno genericamente annunciato che il 26enne ha firmato per "un lungo periodo".



Shaqiri, ex Inter, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sono molto felice di essere qui, è un club con una grande storia, con grandi giocatori e un allenatore fantastico (Jurgen Klopp, ndr). Qualche anno fa volevo trasferirmi qui, ma poi non se n'è fatto più niente. Sono davvero felice di essere finalmente arrivato. Voglio migliorare me stesso, giocare nella squadra migliore, con i migliori compagni e vincere titoli".