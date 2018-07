Liverpool, Salah rinnova fino al 2023

Un tweet dopo l'altro: ilsi è scatenato sui social e per cominciare la settimana ha scelto il modo migliore, annunciando il rinnovo di Mohamed. È stato il miglior giocatore della passata stagione e i Reds sono riusciti a trattenerlo aumentandogli l'ingaggio un anno dopo averlo acquistato dalla. Il giusto riconoscimento per l'egiziano, reduce dalla delusione mondiale (dove pure ha segnato 2 reti) ma soprattutto da un'annata con 32 reti in Premier League e 10 in Champions."Penso che questa notizia vada vista per quella che è - ha detto- il riconoscimento per una persona che ha giocato e contribuito alla grande ai risultati della squadra. Dimostra due cose chiare: la sua fiducia nel Liverpool e la nostra fiducia in lui. Quando uno come lui si impegna a dire che questo posto adesso è la sua casa, significa molto, credo".