Liverpool-Manchester City 4-3, primo k.o. in campionato per Guardiola

L'ultima volta era il 5 aprile 2017, 9 mesi e 9 giorni fa. Poi per 30 partite consecutive il Manchester City non aveva mai più perso in campionato. All'epoca fu Conte a battere Guardiola involandosi verso l'ormai scontato trionfo, stavolta è Klopp a dargli una lezione tutto sommato sorprendente, pensando che il Liverpool ha perso Coutinho a inizio gennaio e che la capolista era imbattuta in Premier League, con 20 successi in 22 giornate. Un po' meno, se pensiamo che il tecnico tedesco ha sconfitto Pep in 5 occasioni e che nessuno al mondo ci è mai riuscito così spesso.



Finisce 4-3 ad Anfield Road e il punteggio forse fa persino un torto ai Reds, perché dopo un primo tempo equilibrato, nel quale comunque i padroni di casa sono passati in vantaggio con Oxlade-Chamberlain facendosi raggiungere poco prima dell'intervallo da Sané, nella ripresa a lungo non c'è stata partita, prima del rocambolesco finale.



Il Manchester City, perso Delph per infortunio, ha mandato in campo Danilo e come qualcuno profetizzava sui social, ha perso completamente la bussola in difesa. Dal 59' al 62' il Liverpool ha segnato due gol e ha colpito un palo: tre minuti di pura follia, con Firmino bravo a sfruttare un assist di Oxlade-Chamberlain (perfetto da vice-Coutinho) e Mané prima sfortunato (palo), poi chirurgico con la botta sotto l'incrocio.



Al 68' ci pensava Salah a completare l'opera con un delizioso pallonetto, anche se il Liverpool, con la partita in pugno, rischiava di subire la clamorosa rimonta subendo gol da Bernardo Silva e Gundogan (91') con qualche brivido di troppo nel finale. Ma alla fine esaultava Klopp, che raggiunge anche il Chelsea di Conte in classifica.