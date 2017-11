Liverpool, lieve malessere per Klopp

Jurgen Klopp non ha diretto l'allenamento del Liverpool di questa mattina e il motivo è stato spiegato direttamente dal club inlgese con una nota ufficiale: "Il nostro tecnico ha avvertito un lieve malessere ed è stato ricoverato in ospedale per precauzione. Non rimarrà in clinica e verrà dimesso in serata ma potrebbe dover fare nuovi esami nei nuovi giorni. Il Liverpool chiede che la privacy di Klopp e della sua famiglia venga rispettata".