Liverpool, Klopp: "Il WBA giocherà all'asciutto in Championship"

L'avvicinamento del Liverpool alla semifinale di andata di Champions League contro la Roma non è dei migliori: in Premier League i Reds hanno pareggiato per 2-2 sul campo del West Bromwich Albion ultimo in classifica dopo essere andati sullo 0-2 ed aver fallito altre occasioni da gol.



Dopo la partita Jurgen Klopp è andato su tutte le furie: "La partita si è complicata perché il campo era secco, il WBA ha deciso di non innaffiare il terreno di gioco nell'intervallo e questo ha fatto la differenza. Una squadra come il WBA non ha bisogno di un campo bagnato, ora potranno giocare sull’asciutto l’anno prossimo in Championship...". Il West Bromwich, infatti, è a un passo dalla retrocessione (matematica se lo Swansea vincesse sul campo del Manchester City).



L'allenatore tedesco ha anche brevemente parlato della sfida europea contro i giallorossi: "Abbiamo dimostrato di non essere pronti per la Roma, martedì lo saremo".