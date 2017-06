Liverpool, Klopp danza con gli aborigeni...

Conquistata la qualificazione in Champions League, il Liverpool è volato in Australia per affrontare in amichevole il Sydney, battuto 3-0 grazie alle reti di Firmino, Moreno e Sturridge. Più che la gara contro il Sydney, però, il Liverpool si ricorderà dell'Australia per la full-immersion nella cultura locale: se i giocatori hanno avuto modo di osservare canguri, koala ed altre specie della nazione oceanica, Klopp ha incontrato gli aborigeni al Walumil Lawn, all'ombra del Sydney Harbour Bridge. Divertimento assoluto per il tecnico dei Reds, che si è dato da fare con i balli degli aborigeni, oltre a provare il didgeridoo, antico strumento a fiato utilizzato dagli stessi abitanti locali.