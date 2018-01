Liverpool, Klopp: "Col City partita storica, ne parleremo tra 20 anni"

Il big match di Premier league tra Liverpool e Manchester City, conclusosi 4-3 per i Reds, è stato sicuramente un grandissimo spot per il calcio.



Vanno lette in questa ottica le parole di Jurgen Klopp al termine della sfida: "Si può analizzare la partita da tecnico o da tifoso e io preferisco la seconda possibilità: wow, che partita, entrerà nella storia perché potrebbe essere l'unica sconfitta del City in questa stagione. Se ne parlerà ancora tra 20 anni".



"Se ho avuto paura nel finale? No, non credevo che avremmo preso il quarto gol perché conosco i miei ragazzi. Chi critica la difesa può pulirmi gli stivali" ha aggiunto il tecnico tedesco.