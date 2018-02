Liverpool, follia di Lallana contro il Tottenham Under 23

Follia di Adam David Lallana. Il centrocampista del Liverpool, reduce da un infortunio, è sceso in campo nel match di Under 23 contro il Tottenham per ritrovare il ritmo partita ed è stato espulso per 'aggressione' nei confronti di un avversario.



In seguito a un contrasto di gioco l'inglese ha infatti preso per il collo George Marsh (19enne), cercando quasi di strozzarlo e ha ricevuto il cartellino rosso. Lallana non sarà squalificato e sarà a disposizione di Klopp per la sfida di Premier League con il Southampton.

Oh dear Adam Lallana has proper lost his head tonight in the Liverpool U23s game... pic.twitter.com/2TLBZ611gq — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 5, 2018