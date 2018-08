Liverpool, Firmino dona 65 mila euro a una famiglia

A volte non servono gol per far innamorare i tuoi tifosi di te. I fan del Liverpool saranno orgogliosissimi del loro idolo: l'attaccante ha donato 286 mila reais, pari a circa 65 mila euro al cambio attuale, per consentire a una famiglia brasiliana di curare i loro due bambini malati di(Atrofia muscolare spinale). Alex Jose de Amorim e Gracieli Schlemmer hanno ringraziato il giocatore su Instagram: avevano raccolto quasi 900 mila euro con un crowdfunding, serviva un ultimo sforzo e a farlo è stato proprio il centravanti della Seleçao."Abbiamo ricevuto una chiamata che ci ha lasciati senza fiato - hanno raccontato i genitori dei due bambini - . Era Larissa Pereira, la moglie di Firmino, che ci ha confermato che avrebbe donato la restante parte. Ce l'abbiamo fatta e voglio ringraziare tutti, anche quelli che hanno donato pochi reais".