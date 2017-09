Liverpool, Coutinho: "Anche questo è un grande club"

Philippe Coutinho è tornato a giocare con la maglia del Liverpool contro il Burnley e, dopo la partita, ha parlato per la prima volta di come ha vissuto un'estate da tira e molla tra la maglia dei Reds e il sogno Barcellona: "Ho ricevuto un'offerta e, nella vita, a volte puoi mostrarti interessato o meno. Come sapete tutti, io e la mia famiglia eravamo interessati" le parole a ESPN Brasile.



Il brasiliano continua: "Come ho sempre detto, è un grande onore ricevere un'offerta da un grande club come quello del Barcellona. Agosto è stato un mese difficile per me, ora è tutto finito e mi concentro a fare una buona annata ed aiutare il Liverpool". E proprio questo sembra essere l'obiettivo di Cou, ricucire con l'ambiente: "Rispetto questo club, i suoi tifosi e l'allenatore: il Liverpool è una squadra famosa in tutto il mondo ed è un orgoglio farne parte".