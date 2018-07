Liverpool, ancora Karius: errore nel riscaldamento VIDEO

Solo pochi giorni fa Jurgen Klopp lo aveva pubblicamente difeso: "Gli errori in finale di Champions League colpa della commozione cerebrale, è stato condizionato al 100% dalla botta presa da Sergio Ramos". Il portiere del Liverpool ha avuto più di un mese di vacanze per recuperare sia fisicamente che psicologicamente ma sembra che non sia bastato: nel pre-partita dell'amichevole contro il Chester City, le telecamere hanno ripreso un'altra papera. Brutto riscaldamento ma partita tranquilla visto che il Liverpool ha vinto 7-0 e Karius non ha subito gol.

Oh FFS Karius is at it again in the warm up against Chester... pic.twitter.com/z49vPzppOd