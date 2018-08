Liverpool, accoglienza da brividi per Karius. Il portiere: "Grazie Anfield"

Un comportamento davvero esemplare e sicuramente da imitare. I tifosi del Liverppol hanno accolto con un lungo applauso Loris Karius al momento del suo ingresso in campo (al posto del titolare Alisson) nell'amichevole contro il Torino (il portiere ha applaudito a sua volta): era la prima volta che il tedesco giocava davanti al proprio pubblico dopo i clamorosi errori con il Real Madrid nella finale di Champions League a Kiev.



L'estremo difensore ha poi ringraziato sui social i tifosi per l'accoglienza aggiungendo un cuoricino. La disfatta di maggio non ha cancellato il legame tra il 25enne e il popolo Reds, anzi lo ha reso ancora più forte.