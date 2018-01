Liverpool, 50 sterline a chi aveva comprato la maglia di Coutinho

La cessione di un grande campione è sempre un momento di delusione per i tifosi, ecco perché il Liverpool ha provato a consolarli dopo l'addio di Coutinho verso Barcellona per 160 milioni di euro.



Come segnalato sul sito ufficiale, infatti, i Reds hanno annunciato che chiunque avesse comprato una maglia del Liverpool con nome e numero del brasiliano verrà omaggiato di un buono da oltre 50 euro da spendere in materiale del club.



Una sorta di risarcimento economico per lenire il dolore morale anche se, come dimostrano gli acquisti di van Dijk e Mahrez (per un totale di circa 145 milioni), la società non ha certo intenzione di rinunciare ad occupare un posto tra i top club europei.