Liverpool, 2 miliardi dal cugino di Mansour: offerta rifiutata

Un'offerta shock e un rifiuto che potrebbe sembrare clamoroso: lo sceicco Khaled Bin Zayed Al Nehayan ha offerto 2 miliardi di euro per comprare il Liverpool e il Fenway Sports Group, l'impresa proprietaria dei Reds ha detto no, stando a quanto riportato dal Mirror. Dopo aver raggiunto la finale Champions e aver migliorato di gran lunga il parco giocatori a disposizione negli ultimi due anni con acquisti come Salah, Mané, Van Dijk e Alisson, il club inglese ora fa gola: si spiega così la proposta clamorosa messa sul piatto dal cugino di Mansour, patron del Manchester City.



Gli americani proprietari del Liverpool evidentemente hanno fatto due conti e non hanno voluto intavolare una trattativa, oltretutto a stagione in corso, nel pieno della crescita di un club che ambisce a pieno titolo a vincere la Premier League in questa stagione, un titolo che i Reds non hanno mai conquistato, visto che l'ultimo trionfo nel campionato inglese risale al 1990, 28 anni fa, quando non aveva ancora il nome attuale.