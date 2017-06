Lite in un bar per l'Heysel, Daspo a un tifoso juventino

Un tifoso juventino è stato notificato di un Daspo nonostante abbia commesso violenza al di fuori di una partita: la decisione del Tar del Piemonte segue quella della Questura di Torino di agosto. R. M., tornando da una cerimonia in ricordo della tragedia dell'Heysel del 1985, aveva incrociato in un negozio, assieme a quindici compagni, alcuni tifosi del Toro.



Tra i due gruppi gli insulti si sono presto trasformati in violenze con la rottura di sedie e tavolini: il giudice ha precisato che sono sanzionabili le violenze "non soltanto realizzate in occasione di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere 'a causa' della stessa".