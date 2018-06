Lipsia, arriva Nagelsmann nel 2019/20

Bundesliga e serie A sono due mondi a parte e l'esempio che ha coinvolto oggi Julian Nagelsmann ne è un esempio lampante. Due tweet in meno di un'ora, il primo alle 17:16 dell'Hoffenheim e il secondo alle 18:13 del Lipsia, tracciano il futuro del tecnico che a luglio compirà 31 anni e che era stato anche accostato al Bayern Monaco dove invece è finito Niko Kovac.



Nagelsmann rimarrà un'altra stagione all'Hoffenheim mentre quella successiva, la 2019/20, saprà già di andare nella squadra di proprietà della Red Bull (e, di conseguenza, l'attuale tecnico Ralph Hasenhüttl dovrà trovare un altro incarico). E pensare che in Italia spesso si vedono rinnovati contratti di allenatori solo perché "non possono allenare in scadenza, i giocatori non li seguirebbero perché sanno che tanto l'anno dopo ci sarebbe un cambio in panchina"...

IL TWEET DELL'HOFFENHEIM

🔵⚪️ #TSG



Julian #Nagelsmann wird die TSG Hoffenheim am Ende der Saison 2018/19 verlassen.



Der 30-Jährige, der im Februar 2015 den Posten des Cheftrainers bei der TSG übernommen hat, macht Gebrauch von einer vertraglich fixierten Ausstiegsklausel.



🌐 https://t.co/eoT1XvliFL pic.twitter.com/NhTjYJVHL9 — TSG Hoffenheim (@achtzehn99) 21 giugno 2018

IL TWEET DEL LIPSIA