Lippi: "Il Fair Play Finanziario una burla. Var? Non si deve esagerare"

La Champions League, il mercato e il campionato con le polemiche sul Var. Marcello Lippi a tutto campo in un'intervista a La Repubblica. Ecco le principali parole del ct della Cina.



"La Juventus passerà il turno insieme al Barcellona, il Napoli può vincere il girone, lo vedo protagonista ovunque. Più dura per la Roma che dovrà eliminare una tra Chelsea e Atletico Madrid, un bel problema. Nessuna maledizione per la Juve: prendersi la Champions è difficilissimo. Il Real ora è la squadra più forte del mondo e a Cardiff ha meritato il trofeo. Ma i bianconeri possono riprovarci e riuscirci, mi sembrano più completi. Dybala ormai è una stella quasi planetaria, i nuovi acquisti hanno aumentato il peso internazionale del gruppo. Mi aspetto la Juve alla finale di Kiev".



"Non mi scandalizzo per il mercato, è la legge della domanda e dell'offerta. Si sarà ormai capito che il fair play finanziario è una burla, una barzelletta. Bonucci? Non conosco le vere ragioni del suo addio alla Juve, però è chiaro che deve essere successo qualcosa. Non credo sia solo mercato".



"Il campionato è quel romanzo giallo dove alla fine è sempre il maggiordomo, e credo proprio che la Juventus sarà ancora un maggiordomo perfetto. La sua forza, da sempre, è lo zoccolo duro, non solo i campioni. Stavolta però c'è un Napoli bellissimo, una squadra che gioca a memoria magnificamente, velocissima e tecnica. Sarà un rompicapo per chiunque, dalla Juve alle avversarie in Champions".



"La Milano cinese si è rafforzata molto, qui l'attesa è grande. Suning è un colosso mondiale e Spalletti una garanzia. La nuova proprietà del Milan era più nell'ombra ma lo strepitoso mercato ha chiarito i dubbi. Il campionato ritroverà Milano, il suo pezzo mancante".



"Il calcio non deve esagerare con la tecnologia: un po' va bene, troppa no. Ho paura che il Var spezzerà il flusso del gioco, obbligando a mille interruzioni. Forse sarebbe stato meglio limitarsi all'occhio di falco sulla linea di porta".