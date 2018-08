Lione-Nizza 0-1, Balotelli torna e arriva la vittoria

Magari è un caso, o magari no. Il fatto è che alla prima presenza di Mario Balotelli il Nizza ha vinto la sua prima partita in campionato, alla quarta giornata. Reduce da un pari e due sconfitte, i rossoneri hanno centrato l'impresa sbancando Lione (1-0) grazie al gol di Saint-Maximin, aiutato nell'occasione dalla deviazione di un avversario.



Balotelli si è fatto ammonire per proteste e non ha inciso più di tanto, ma almeno come talismano è servito al Nizza: ha saltato le prime tre giornate per squalifica, nel frattempo aveva provato ad accordarsi con il Marsiglia, poi ha deciso di restare. Meglio così, per i rossoneri. Mentre il Lione, alla seconda sconfitta stagionale, rischia di allontanarsi subito dal vertice.