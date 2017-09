Lione, Fekir: "Gomez non lo conosco". Gasperini: "Ci può stare"

La hit "Baila como el Papu" ha fatto il giro del web quest'estate, ma è probabile che non siano arrivati troppi clic dalla Francia. Certo, ignorare la celebre danza non è un peccato capitale, ma forse Fekir, stella del Lione, qualche gol del Gomez atalantino avrebbe potuto vederlo anche su internet: "Non lo conosco - ha ammesso - cercherò di scoprirlo domani".



In Francia i bergamaschi vanno a caccia di un'altra impresa dopo il 3-0 all'Everton: "Quella di Gasperini è una buonissima squadra, ma siamo in casa e giocheremo per vincere", ha spiegato Fekir. "Che il Lione non conosca noi e Gomez ci può stare - ha replicato con eleganza Gasp -: non giocavamo in Europa da 26 anni, il Papu ha giocato solo una volta nella nazionale argentina. Non siamo risentiti: speriamo di farci conoscere in campo nel modo migliore. Dobbiamo affrontare il Lione come se fosse Juve, Napoli o Roma: vincere in Francia significherebbe ipotecare il passaggio del turno''.