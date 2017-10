Lineker: "Benzema sopravvalutato". Zidane: "Una vergogna"

"Sono io o Benzema è sopravvalutato? Un gol ogni tanto in una squadra così forte come il Real Madrid non è niente di speciale. Decente, non grandioso". Gary Lineker, con questo tweet, ha scatenato il dibattito in Spagna sul reale valore di Karim Benzema, centravanti del Real dal 2009 che di fatto, anni fa, tolse il posto a Higuain e conserva da allora il posto da titolare in blanco. In campionato, al momento, ha segnato solo una rete, cos', l'ex centravanti del Barcellona e della nazionale inglese tra gli Anni 80 e 90 ha puntato il dito contro di lui.



Zinedine Zidane gli ha risposto in conferenza stampa: "Per la gente che capisce di calcio, dire una cosa del genere è una vergogna. Per me Benzema è il migliore di tutti. Non so se la gente pensa che un centravanti debba segnare 50 gol. Karim non li fa, ma ne fa 25 o 30 e ne fa fare altri 30. Mi dà fastidio che lo si attacchi, ma non posso evitarle. A me importa di più come gioca per la squadra perché a me piace il bel calcio"