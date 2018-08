Ligue 1, seconda giornata: il Psg vince in rimonta: ci pensa Mbappé

Dopo la vittoria per 1-0 del Reims sul Lione nella serata di venerdì, la seconda giornata di Ligue 1 prosegue con la vittoria in trasferta del Paris Saint Germain sul campo del Guingamp. I campioni di Francia chiudono il primo tempo in svantaggio: erroraccio del giovane Dagba e rete di Roux che batte un incolpevole Buffon. Il pareggio arriva nella ripresa e porta la firma di Neymar, bravo a battere Johnsson su calcio di rigore e a portarsi a quota due centri in classifica cannonieri.



Il momento della svolta però arriva quando Tuchel decide di sosituire Weah junior con Mbappé, fresco di vittoria al Mondiale con la sua nazionale. A poco meno dieci minuti dal fischio finale, l'ex Monaco, con la maglia numero 7 addosso, realizza il 2-1 al termine di una bella combinazione con Di Maria. Al 90' c'è spazio anche per la doppietta: assist di Neymar e colpo sotto dolcissimo di Mbappé, che fissa il risultato sul 3-1. Il Psg centra così la seconda vittoria in due partite.



Nella sfide della serata il Monaco non va oltre lo 0-0 in casa contro il Lille. Il Montpellier vince 2-1 sul campo dell'Amiens grazie ai gol di Mollet e Skhiri, mentre il Caen ferma sull'1-1 in casa il Nizza (Ganago risponde a Bammou). Successi casalinghi per Dijon e Rennes rispettivamente contro Nantes e Angers. Scatenato Tavares, autore di una doppietta contro l'ex squadra di Claudio Ranieri.