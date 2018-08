Ligue 1, Psg-Angers 3-1: Tuchel a punteggio pieno

Il Psg di Tuchel è un rullo compressore. I Campioni di Francia ottengono il terzo successo in altrettante partite battendo 3-1 l'Angers al Parco dei Principi e volano in testa alla classifica a punteggio pieno.



Al 12' i padroni di casa sono già in vantaggio grazie al facile tocco di Cavani da due passi ma l'1-0 dura solo 10' perché al 22', dopo un palo colpito dallo stesso Cavani, Mangani pareggia dal dischetto (rigore provocato da Kehrer) superando Areola (schierato titolare al posto di Buffon). Nella ripresa Mbappé riporta avanti i suoi al 52' con un gran destro al volo su cross di Di Maria e Neymar al 66' chiude i conti sfruttando nel migliore dei modi il servizio dello scatenato Mbappé.



Nelle altre partite il Digione travolge 4-0 il Nizza (privo ancora di Mario Balotelli) e appaia il Psg al primo posto. Sorridono anche Tolosa (1-0 al Nimes) e Amiens (4-1 ai danni del Reims) mentre terminano in parità Nantes-Caen (1-1) e Montpellier-Saint Etienne (0-0).