Ligue 1, prima giornata: partenza super per il Psg

Grande esordio in Ligue 1 per il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel. I campioni di Francia superano 3-0 il Caen al Parco dei Principi, trascinati dal solito Neymar. Il brasiliano apre le danze in apertura di primo tempo, mentre la rete del raddoppio porta la firma di Adrien Rabiot. Nel finale arriva anche il gol di Timothy Weah, figlio del grande George, a segno per la prima volta nel campionato francese. Prestazione positiva di Gianluigi Buffon, bravo a mantenere la porta inviolata.



Il Psg replica così alla vittoria del Lione, che nel pomeriggio aveva piegato 2-0 l'Amiens grazie alle reti di Traoré e Depay. Tonfo casalingo per il Bordeaux, sconfitto dallo Strasburgo: in gol Sissoko e Da Costa.