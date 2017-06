Liga, Zaza torna al gol dopo 294 giorni: Messi salva Luis Enrique

E alla quinta partita, è arrivato anche il gol. Un passo in più verso il completo recupero di forma e morale per Simone Zaza che timbra il cartellino contro l'Athletic Bilbao: prima rete con la maglia del Valencia ma anche prima rete dopo 294 giorni di digiuno (Juventus-Carpi 2-0 del 2016), visto che al West Ham non aveva mai trovato la porta. Nani aveva aperto le marcature al 13', in chiusura di primo tempo il raddoppio dell'azzurro per il definitivo 2-0 che porta il Valencia a 23 punti, +7 sulla zona retrocessione.



Nelle altre gare della giornata vittoria esterna per il Villarreal, avversario della Roma in Europa League, con Castillejo che al 94' regala tre punti ai sottomarini gialli contro il Real Sociedad, netto successo per 3-0 del Celta Vigo contro l'Osasuna e vittoria soffertissima per il Barcellona al Camp Nou contro il Leganes terz'utlimo. Ci si aspettava una reazione da parte dei blaugrana dopo i quattro schiaffi presi a Parigi in settimana e il gol dopo soli 4 minuti di Messi sembrava confermare le aspettative. Invece gli uomini di Luis Enrique ricadono nei soliti errori, si fanno raggiungere a 20' dalla fine e trovano i tre punti solo grazie a un rigore trasformato dalla Pulce a tempo quasi scaduto. In testa alla classifica c'è sempre il Real Madrid, che un punto in più e due partite in meno dei rivali catalani.