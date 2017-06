Liga, Zaza stende il Real Madrid al Mestalla: Napoli, guarda come si fa

Nel recupero della 16.ma giornata della Liga il Real Madrid cade 2-1 al Mestalla contro il Valencia. I blancos adesso guidano la classifica con un punto di vantaggio sul Barcellona e con una partita in meno disputata.



I padroni di casa passano in vantaggio al 4' grazie a un gran gol di Simone Zaza, abile a girarsi in area e a battere Navas. 5' più tardi arriva il raddoppio firmato da Orellana su servizio di Nani. La squadra di Zidane dopo l'avvio shock riesce a riaprire il match con Cristiano Ronaldo allo scadere della prima frazione. Nella ripresa i campioni d'Europa e del mondo provano ad agguantare il risultato ma i Pipistrelli resistono e portano a casa un successo che li proietta a 26 lunghezze, a +10 sulla zona retrocessione.