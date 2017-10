Liga: Zaza ancora in gol, Messi risponde: Barcellona a +4

Messi, ancora Messi, sempre Messi. Il gol numero 37 segnato in Liga nel 2017 (inteso come anno solare, in questa stagione siamo a 12) lancia di nuovo il Barcellona in fuga in testa alla classifica. I blaugrana battono 2-0 l'Athletic Bilbao, riportandosi dopo poche ore a +4 sul sorprendente Valencia. Stavolta non arrivano goleade: Leo la segna al 36' del primo tempo piazzando la zampata di sinistro sul cross rasoterra di Jordi Alba, i blaugrana gestiscono il vantaggio e in pieno recupero trovano il raddoppio con Paulinho.



Nel primo pomeriggio Simone Zaza aveva mandato un altro messaggio a Gian Piero Ventura in vista della doppia sfida con la Svezia che deciderà il destino dell'Italia (10 e 13 novembre). L'attaccante azzurro è in splendida forma e a suon di gol sta facendo letteralmente volare il Valencia, seconda forza della Liga. L'ex Juventus ha sbloccato la gara sul campo dell'Alaves di Gianni De Biasi (poi vinta dalla squadra di Marcelino per 2-1) con un gran destro sotto la traversa dal limite dell'area: per lui si tratta dell'ottavo centro in campionato in dieci presenze, a parte Ciro Immobile nessun altro attaccante italiano ha la sua media realizzativa.