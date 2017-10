Liga: Zaza ancora in gol, il suo Valencia vola

Simone Zaza manda un altro messaggio a Gian Piero Ventura in vista della doppia sfida con la Svezia che deciderà il destino dell'Italia (10 e 13 novembre). L'attaccante azzurro è in splendida forma e a suon di gol sta facendo letteralmente volare il Valencia, momentaneamente seconda forza della Liga ad una sola lunghezza dal Barcellona capolista.



L'ex Juventus ha sbloccato la gara sul campo dell'Alaves di Gianni De Biasi (poi vinta dalla squadra di Marcelino per 2-1) con un gran destro sotto la traversa dal limite dell'area, per lui si tratta dell'ottavo centro in campionato in dieci presenze, a parte Ciro Immobile nessun altro attaccante italiano ha la sua media realizzativa.