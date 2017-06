Liga, vittorie larghe di Barcellona e Real Madrid

Le due big della Liga vincono a suon di gol e continuano nel testa a testa in vetta alla classifica. Si parte dal 4-1 del Real Madrid che manda un chiaro messaggio al Napoli, avversario di Champions nel ritorno degli ottavi di martedì al San Paolo (in esclusiva assoluta su Premium Sport), battendo in trasferta l'Eibar lasciando a riposo Cristiano Ronaldo, Morata e Bale. Tutto facile per la squadra di Zidane, che nonostante il massiccio turnover dopo mezz'ora chiude la partita portandosi sul 3-0 (doppietta di Benzema e gol di James) e nella ripresa gestisce la gara e le energie in vista della trasferta in Campania trovando anche la rete del 4-0 con Asensio prima del gol della bandiera di Pena.



Anche meglio il Barça, che dovrà ripetere il 5-0 contro il Celta Vigo per ribaltare lo 0-4 subìto dal Psg in Champions. Al Camp Nou apre le marcature Messi, nel finale di tempo raddoppio di Neymar. I blaugrana arrotondano il risultato nella ripresa con Rakitic, Umtiti e ancora Messi tornando in vetta alla Liga con un punto di vantaggio sui blancos (che hanno una partita in meno).

Nelle altre gare della giornata successo in trasferta della Real Sociedad 3-2 sul campo del Betis Siviglia e vittoria per 1-0 del Leganes sul Granada.