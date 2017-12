Liga, Villarreal-Barcellona 0-2, Suarez-Messi

Esperienza, qualità. Il Barcellona si aggrappa alle caratteristiche principali che generalmente differenziano una grande squadra da una buona squadra e torna a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi: il 2-0 in trasferta al Villarreal è sofferto, ma significa tanto perché mette fine quasi immediatamente al primo momento difficile, evita l'inizio di una crisetta e tiene a distanza il Valencia (che scivola di nuovo a -5) e soprattutto il Real Madrid alla vigilia del Mondiale per club che farà perdere inevitabilmente terreno agli storici rivali.



La partita è tutt'altro che facile. Il primo tempo è equilibrato e serve anche una bella parata di Ter Stegen sull'italiano Soriano per tenere in piedi il risultato. Poi nella ripresa la frittata la fa Raba che viene espulso per un'entrataccia tanto brutta quanto inutile su Busquets. A quel punto gli spazi si aprono e viene fuori tutta la qualità del Barça: il gol del vantaggio è splendido per velocità di esecuzione con tocchi tutti di prima e l'assist meraviglioso di Paco per Luis Suarez che poi dribbla il portiere prima di insaccare. Il 2-0 di Messi mette in evidenza i meriti della fase difensiva: la squadra è alta, Busquets recupera palla e serve subito Leo, che poi resiste all'attacco dei centrali (pessimi nella marcatura preventiva) e non sbaglia.