Liga, Valencia sconfitto senza Zaza

Donde està Zaza? Ora lo canteranno anche a Valencia, rimpiangendolo. Già, perché senza l'ex attaccante della Juve, fuori per squalifica, è arrivata una sconfitta pesante come il campo in cui è maturata. L'Eibar, altra rivelazione stagionale sorprendentemente vicina alla zona Europa, vince 2-1 sotto la pioggia e rischia di far diventare un miraggio il sogno dei rivali che rischiano di sprofondare a -8 dal Barcellona.



In settimana Zaza ha ricevuto parecchie critiche: la sua squalifica è arrivata dopo 5 ammonizioni collezionate in 15 giornate: un po' troppe per un attaccante, anche perché la maggior parte è dovuta alle proteste. La sua assenza, evidentemente, si è sentita, sebbene un gol il Valencia l'abbia trovato proprio con Santi Mina, di fatto il sostituto di Zaza. Ha rimediato temporaneamente al vantaggio di Inui in apertura di ripresa, poi all'87' Jordan ha firmato il 2-1 che ha condannato la squadra di Marcelino.