Liga, Valencia-Leganes 3-0: Zaza si infuria per il cambio

Il Valencia è davvero inarrestabile. Nell'11.a giornata di Liga i Pipistrelli battono 3-0 il Leganes al Mestalla raggiungendo quota 27 (a -1 dal Barcellona capolista): mai i Taronges erano partiti così bene nella loro storia, con 8 vittorie e 3 pareggi. Le reti del successo portano la firma di Parejo (14'), Moreno (71') e Santi Mina su rigore (82'). Resta a secco Simone Zaza, che così non riesce ad andare in gol per la settima parttita consecutiva.



L'attaccante italiano è stato sostituito al 72' e non ha nascosto la sua rabbia nei confronti di Marcelino per la sostituzione, decidendo poi di andare sotto la doccia prima del fischio finale facendo innervosire il proprio tecnico. In seguito, forse per stemperare la tensione, Zaza su Twitter ha espresso tutta la sua gioia per il risultato finale.

Boccata d'ossigeno per l'Atletico Madrid dopo il deludente pari interno contro il Qarabag in Champions League. I colchoneros espugnano La Coruna grazie alla punizione di Thomas al 91'. Simeone conserva il terzo posto a 23 punti e al massimo potrà essere raggiunto dai cugini del Real, impegnati domenica sera con il Las Palmas al Bernabeu.